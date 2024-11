Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door stakingen

Het is vrijdagochtend onmogelijk met de trein van Den Bosch naar Utrecht te komen. Medewerkers van spoorbeheerder ProRail gaan die dag tot negen uur 's morgens staken in Utrecht en Amersfoort. Er rijden ook geen treinen van Utrecht naar Brabant. Na de staking zal het ook nog even duren voordat alles weer is opgestart, laat de NS weten.

Deze twee steden vormen het hart voor het Nederlandse spoor en daardoor zijn de gevolgen zeer fors, waarschuwt de NS. "Reizigers moeten de hele ochtend rekening houden met verstoringen en uitval van treinen." "Het zal wel even anders lopen dan normaal", vervolgt de woordvoerder. "Het is spijtig en vervelend voor de reiziger, maar het is helaas even niet anders." Stakingen voor meer loon

Deze en volgende week heeft vakbond FNV stakingen aangekondigd bij verkeersleidingsposten van ProRail. Hierdoor rijden er geen treinen rond de twee steden, al zijn de gevolgen dus groter dan alleen in dat gebied. Medewerkers van ProRail staken, omdat zij een loonsverhoging van 13 procent willen afdwingen. Maar de spoorbeheerder gaat niet mee met die eis en daarom leggen medewerkers ook volgende week het werk neer.