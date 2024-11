Zestig kinderen uit trampolinepark gehaald nadat kind is overleden

In een trampolinepark in Waalwijk is donderdagmiddag een jong kind overleden. De oorzaak zou een medische reden zijn. Er waren op dat moment ongeveer zestig kinderen aanwezig in het park. Zij zijn opgevangen bij de buren. De burgemeester is naar het park gegaan.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Zij hebben geprobeerd het kind te reanimeren, maar dat mocht niet baten.