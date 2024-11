Wie dit weekend (op tijd) in Eindhoven wil komen, moet hier op letten

Wie komend weekend naar Eindhoven wil, kan maar beter op tijd vertrekken. Want op de A2 wordt onderhoud gedaan door Rijkswaterstaat. Ook de A58 tussen Breda en Tilburg is voor een deel afgesloten.

Het gaat om de A58, de A2 en de verbindingswegen. Rijkswaterstaat doet onderhoud aan de wegen en de vangrail. Daarom is de A2 dicht van vrijdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt.

Ook de verbindingsweg A50/A2 bij Ekkersweijer (de bocht richting Ikea) is dicht van Nijmegen richting het zuiden. Dat geldt ook voor de verbindingsweg A58/A2 bij knooppunt Batadorp van Den Bosch richting het zuiden. Bij datzelfde knooppunt is ook de verbindingsweg dicht van Tilburg richting Venlo.

Het verkeer vanuit Den Bosch en Tilburg wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via de parallelbaan N2 richting Venlo/Maastricht.

A58

De A58 is in de richting van Tilburg en Eindhoven dicht van vrijdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag tussen knooppunt Sint Annabosch en Tilburg Centrum-West.

Alle tussenliggende op- en afritten zijn ook afgesloten. Dat geldt ook voor de parkeerterreinen Hooge Aard, Raakeind en het tankstation Leikant langs de A58 in de richting van Eindhoven. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot dertig minuten.