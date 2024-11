Iedereen wil weten of het gaat sneeuwen, onze weerman weet het

De temperatuur neemt komende week een fikse duik en er is zelfs winterse neerslag in aantocht. Dat laat veel mensen dromen van sneeuw. Rico Schröder van Weerplaza laat weten of jij je daarop mag verheugen.

Deze vrijdag wacht ons, net zoals de voorbije dagen, een grijs dagje. "Het is bewolkt en af en toe valt een spatje motregen", vertelde Rico vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar helemaal droog is het niet. Het wordt zo'n elf graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van kracht. Dus al met al een prima dag om lekker naar buiten te gaan." Ook zaterdag begint bewolkt, met hier en daar een licht spatje regen. "Maar dit stelt allemaal niet zo gek veel voor." Het wordt zaterdag elf of twaalf graden. Later op de dag neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe.

"We krijgen dan echt kletsnatte sneeuw."