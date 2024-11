Ted ontdekt filmbeelden van 100 jaar geleden gemaakt door zijn opa: 'Uniek'

Ted van der Bruggen (71) heeft recent bijzondere filmbeelden ontdekt die zijn opa Mathieu bijna 100 jaar geleden heeft gemaakt. Mathieu was in de jaren twintig van de vorige eeuw een van de eerste mensen in Brabant met een filmcamera en filmde het dagelijkse leven van zijn familie in zwart-wit. De opnames geven een unieke inkijk in het leven van een Brabantse familie van vroeger, met beelden van uitstapjes in Den Bosch, Tilburg en Breda.

De ontdekking van de filmbeelden begon met een foto van een oude auto, een Buick uit de jaren '20, waarop het Brabantse kenteken N-769 te zien was. “Mijn verre neef, Willem, stuitte op de foto op de website deautovanmnopa.nl. Hij ontdekte zo dat de auto ooit van mijn opa was”, vertelt Ted. Op die website stond vermeld dat het een momentopname uit een film was. Nieuwsgierig naar wat verder op de film te zien was, nam Willem contact op met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) “Toen bleek dat er inderdaad een archief was met een tiental oude films, gemaakt door mijn opa.”

Door deze foto ontdekte de verre neef van Ted de filmbeelden (foto: Brabantinbeelden.nl)

Ted had sinds een aantal jaar contact met zijn verre neef en zo werd hem verteld dat er bewegend beeld was teruggevonden dat door zijn opa is gemaakt. “We wisten niet dat deze filmpjes bestonden, dus dat was een hele verrassing”, zegt de 71-jarige kleinzoon. “Je ziet ineens iets wat je nog nooit hebt gezien, maar tegelijkertijd is het toch herkenbaar. Dat is heel bijzonder.”

“In die jaren was het uniek als je een camera had.”

Wat de filmpjes extra bijzonder maakt, is dat het vooral alledaagse gebeurtenissen in de familie zijn. “In die jaren was het uniek als je een camera had, omdat die heel duur was. Daarom werden vaak alleen opnames gemaakt van officiële gebeurtenissen”, zegt Ted. “Mijn opa was een echte familieman. Hij was trots op zijn kinderen en wilde dat vastleggen.”

Mathieu legde vast hoe zijn kinderen speelden in de achtertuin van hun huis (foto: Brabantinbeelden.nl).

Zo legde Mathieu bijvoorbeeld vast hoe zijn kinderen speelden in de achtertuin van hun huis aan de Wolvenhoek. Of hoe de vader van Ted leerde fietsen met vallen en opstaan. Maar ook andere familieleden zoals zijn tantes en zijn oma komen in beeld. Als Ted de beelden bekijkt, zegt hij: “Omdat deze hele generatie niet meer leeft, is het extra dierbaar voor mij om bewegend beeld te hebben.”

“Door Ted en zijn familie komen de filmpjes echt tot leven.”

Mathieu van der Bruggen filmde niet alleen zijn gezin, maar ook bijzondere uitstapjes en evenementen. In de filmpjes zie je de Bossche kermis, Koninginnedag in Cromvoirt en zelfs sportwedstrijden, zoals een motorwedstrijd in Breda en baanwielrennen in Tilburg. “De broer van mijn opa was Brabants wielerkampioen, dus het is logisch dat hij van zulke sportmomenten films maakte”, vertelt Ted. Terwijl hij naar de filmpjes kijkt, vertelt Ted wat hij weet over de momenten die zijn opa vastlegde.

Het baanwielrennen in Tilburg in de jaren '20 vorige eeuw (foto: Brabantinbeelden.nl).

Ondanks dat de beelden nieuw voor hem zijn, kan de kleinzoon er toch veel over vertellen. Dit komt door zijn herinneringen of de verhalen die zijn familie hem vroeger vertelde. Dat is bijzonder, want meestal is er maar weinig informatie over filmpjes van meer dan honderd jaar geleden. “De mensen die op deze beelden staan leven vaak niet meer en kunnen het niet meer vertellen”, zegt Mathilde Min van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). “Vaak weten we alleen waar de beelden zijn gemaakt en in welk jaar. Maar door Ted en zijn familie komen de filmpjes echt tot leven.” De beelden zijn te bekijken via Brabantinbeelden.nl, zodat iedereen kan zien hoe het leven in Brabant er honderd jaar geleden uitzag.