Illegale sigarettenfabriek opgerold: miljoenen sigaretten gaan oven in

Bij de illegale sigarettenfabriek in Bladel die woensdag werd ontdekt, zijn 11 miljoen sigaretten gevonden. De FIOD gaat er vanuit dat in de loods zo'n 1 miljoen sigaretten per dag werden gemaakt. De gevonden tabak en sigaretten zullen worden vernietigd.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) laat weten dat de sigaretten en tabak in beslag zijn genomen en zullen worden vernietigd. Dat gebeurt door ze te verbranden in een verbrandingsoven.

Woensdag werd een illegale sigarettenfabriek aan de Ambachtsweg in Bladel gevonden. De fabriek kwam aan het licht bij een controle. In de loods werden naast de machines zo'n 11 miljoen sigaretten en 9.500 kilo tabak gevonden.

Als de fabriek niet was ontdekt, dan was het voor de Nederlandse staat een duur grapje geweest. Als de 11 miljoen sigaretten waren afgezet op de Nederlandse markt had de staat 8 miljoen euro aan accijns misgelopen.

Overigens is zo'n illegale sigarettenfabriek niet uniek in Nederland. De FIOD laat weten dat ze zo'n acht tot tien sigarettenfabrieken per jaar oprollen. Dit jaar is dat aantal wel veel minder.

Op het moment dat ze de sigarettenfabriek binnen vielen, was er niemand aan het werk. Er is niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog.