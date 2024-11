Janneke en Anna kregen een baby voor zichzelf én een ander koppel

De kinderwens van twee koppels is deze zomer op een bijzondere manier in vervulling gegaan. Janneke en haar vrouw Anna werden tegelijkertijd zwanger van een ander koppel: Marvin en Luc. De baby die Janneke droeg, blijft bij de twee vrouwen en de baby die Anna droeg is nu het kindje van Marvin en Luc. "Het verliep allemaal heel soepel. Echt een cadeautje", vertelt Janneke. In de podcast 'Met de beste bedoelingen' hoor je het verhaal van deze vier Brabantse ouders.

Het begon allemaal zo'n anderhalf jaar geleden. Janneke (39) had een sterke kinderwens en wilde daar graag iets mee doen. Maar zo makkelijk is dat niet als je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Ze besloot Marvin (32) een appje te sturen. Ze kende hem sinds een paar maanden en wist dat hij en zijn man Luc (30) ook graag kinderen wilden. "Marvin en ik hebben toen afgesproken, om te kijken of we iets voor elkaar konden betekenen", vertelt Janneke.

"Toen we hadden besloten dat we dit echt wilden, ging het allemaal heel snel", vertelt Marvin. "Het liep zo soepel tussen ons vieren. Alles klopte gewoon", vult Janneke aan.

De stellen betrokken een coach en een advocaat bij het proces, om alles goed op papier vast te leggen. "Je bent toch voor het leven aan elkaar verbonden, dus dan moet je alles goed vastleggen. We hebben bijvoorbeeld vastgelegd op wat voor manier we in het leven van elkaars kinderen willen blijven", legt Janneke uit.

Ondertussen deed Janneke een eerste poging om zwanger te worden. Dat ging makkelijker dan gedacht. "We hadden echt net vastgelegd hoe we het allemaal wilden doen, en toen was het meteen raak", zegt Marvin. "Dat was nog wel spannend, want we waren bang dat het misschien voor de één wel zou lukken maar voor de ander niet."

Die angst bleek onnodig. Ook de eerste poging van Anna om zwanger te worden, was succesvol. "Toen waren Janneke en Anna dus tegelijkertijd zwanger van mij en Luc. Het is perfect gelopen", zegt Marvin.

Wat volgde was een bijzondere periode, waarin de stellen elkaar ook steeds beter leerden kennen. En toen, in juli en september, beviel Janneke van een meisje en Anna van een jongetje. Anna beviel zelfs bij Marvin en Luc thuis. "Dat was best spannend voor ons, om zo met z'n vieren en twee baby's samen in een huis te zitten", zegt Janneke. "Maar het was zo liefdevol en warm voor iedereen."