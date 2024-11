Geen treinen West-Brabant door staking, druk op de weg door ongelukken

Het treinverkeer in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland lag tot negen uur maandagochtend stil door de stakingen bij spoorbeheerder ProRail. Inmiddels gaan de treinen weer rijden, maar reizigers moeten de rest van de ochtend rekening houden met verstoringen. Ook op de weg moest je maandagochtend op diverse plaatsen rekening houden met vertraging na ongelukken.

Medewerkers van ProRail staken sinds begin vorige week. Zij eisen een loonsverhoging van dertien procent, de spoorbeheerder biedt 5,2 procent.

Deze maandag legt de verkeersleiding in Roosendaal, Rotterdam en Den Haag het werk neer.

Ongelukken

Op de weg was het maandagochtend afzien. Er gebeurden ongelukken op de A2, de A50 en de A59.

Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht gebeurde 's ochtends vroeg een ongeluk bij Zaltbommel. Sinds halfzeven kan het verkeer daar weer doorrijden. Toch duurde het tot ongeveer negen uur voordat de file volledig verleden tijd was.

Twee keer raak op A59

Op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel gebeurde een ongeluk bij Waalwijk-Oost. Daardoor ontstond een zes kilometer lange file vanaf Nieuwkuijk. De vertraging bedroeg hier zo'n twintig minuten. Inmiddels kan het verkeer ook hier weer doorrijden.

Op de A59 van Den Bosch richting Oss stond na een ongeluk een file voor knooppunt Paalgraven. De file begon bij Oss en was rond halfacht zeven kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment ruim veertig minuten. Om acht uur was de vertraging afgenomen tot tien minuten en inmiddels is de file hier verleden tijd.

Ravenstein

Ook op de A50 van Eindhoven richting Arnhem ging het maandagochtend mis. Daar kwam je voor Ravenstein in een tien kilometer lange file terecht. Die begon bij Nistelrode. De vertraging bedroeg rond kwart over zeven 's ochtends ruim vijftig minuten. Ook hier is de weg vrijgegeven. Rond negen uur bedroeg de vertraging hier nog tien minuten.