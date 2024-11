Maandag in ochtendspits geen treinen in West-Brabant door staking

Het treinverkeer in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland ligt maandagochtend tot negen uur stil door de stakingen bij spoorbeheerder ProRail. Dat meldt de NS vrijdag.

Na negen uur gaan de treinen maandag weer rijden, maar reizigers moeten de rest van de ochtend rekening houden met verstoringen.

Ook rijden er geen binnenlandse en internationale treinen over de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam. Dat heeft grote gevolgen voor reizigers die via Breda naar Amsterdam reizen.

Verder waarschuwt de NS dat reizigers vanuit het zuiden naar Haarlem en Hoofddorp hinder ondervinden door de staking.

Medewerkers ProRail staken

Medewerkers van ProRail staken sinds begin deze week. Maandag doen ze dat op de posten van de verkeersleiding in Roosendaal, Rotterdam en Den Haag.

Vakbond FNV eist een loonsverhoging van gemiddeld 13 procent voor het ProRail-personeel. De spoorbeheerder vindt die eis niet realistisch en biedt een loonsverhoging van gemiddeld 5,2 procent.

Woensdagochtend lag het treinverkeer in Noord-Holland en in delen van Flevoland en Utrecht stil door de stakingen. Vrijdagochtend reden er in Midden-Nederland urenlang geen treinen.