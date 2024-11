Drie kwartier vertraging op A58 door autobrand

Op de A58 is vrijdagmiddag een auto in brand gevlogen. Bij de afslag Tilburg-Centrum West zijn daarom twee rijstroken dicht om de brand te blussen.

Het verkeer richting Breda moet rekening houden met een uur vertraging, meldt Rijkswaterstaat. Er is één rijstrook open voor al het verkeer. De auto staat in brand aan het begin van de uitvoegstrook van afslag 11, Tilburg-Centrum West.

Het verkeer richting Breda wordt daarom omgeleid via Den Bosch over de A59 en A27. Als de brandweer klaar is, kan Rijkswaterstaat beginnen met bergen. Het is nog niet bekend of ook het asfalt na de brand hersteld moet worden.

Het is nog niet duidelijk hoe de auto in brand is gevlogen.