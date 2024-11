Speelgoedwinkel stopt na 86 jaar, maar Sinterklaas kan er nog terecht

LEGO-sets, Pokémonkaarten en bordspellen gingen er als zoete broodjes over de toonbank, maar na 86 jaar stopt Visser Speelgoed. Door online winkelen is de rek eruit bij het Bredase familiebedrijf. “Als kleine ondernemer is het niet meer te doen om nog een boterham te verdienen met speelgoed.”

Doordat de speelgoedwinkel niet meer kan opboksen tegen webwinkels en ketens als Kruidvat en Action, gooit eigenaar John Visser nu de handdoek in de ring. “In de tijd dat je moet verdienen, met Sinterklaas en Kerstmis, gaan klanten toch achter de computer zitten”, legt hij uit. “Of ze gaan naar de grote speelgoedwinkels, waar ze alles in één keer kunnen kopen.”

“Mensen weten niet dat het online kopen leidt tot het verdwijnen van een hoop winkels.”

“Als kleine ondernemer is het niet meer te doen om nog een boterham te verdienen met speelgoed”, vervolgt John. “Mensen hebben niet in de gaten dat het online kopen van artikelen leidt tot het verdwijnen van een hoop winkels. Kijk naar Blokker.” John vindt het niet meer rendabel om op deze manier door te gaan en trekt daarom de stekker uit het familiebedrijf. De winkel aan de Ginnekenweg werd van vader op zoon overgedragen. Johns opa startte in 1938 als poppendokter, waarmee hij landelijke bekendheid kreeg. Een tijdje later ging hij ook zelf houten speelgoed maken en verkopen. “En hij verhuurde voor die tijd 'best wel spannende boekjes', als je begrijpt wat ik bedoel.” Sinds 1988 runde John het bedrijf, maar hij zet er nu een punt achter. “Het was geen makkelijke keuze om de knoop door te hakken”, vertelt hij emotioneel achter de toonbank. Het liefst zou de 62-jarige nog doorgaan tot aan zijn pensioen. “Maar op deze manier gaat dat niet lukken.”

“Wat is er nou leuker dan door een speelgoedwinkel te lopen?”

Terwijl John een prikblok inpakt voor een oudere dame uit Amsterdam, stapt Ellie Bogers binnen. De Bredase is op zoek naar cadeautjes voor haar kleinkinderen. “Ik hou ervan om iets gewoon vast te kunnen houden en te bekijken”, vertelt ze tijdens haar dagje shoppen. Ze vindt het ontzettend jammer dat de zaak na ruim tachtig jaar verdwijnt, omdat men de voorkeur geeft aan online winkelen. “Wat is er nou leuker dan door een speelgoedwinkel te lopen?” John sluit zijn winkel overigens pas zodra hij een nieuwe baan gevonden heeft. Hij zou graag aan de slag willen als conciërge of als facilitair medewerker. Medio januari of begin februari verwacht hij voor het laatst open te zijn. Sinterklaas kan dus nog terecht in de speelgoedzaak en hoeft de winkel niet stilletjes voorbij te rijden.