Ongewenst gedrag in de zorg: 'Soms ging ik met buikpijn naar het werk'

Zorgmedewerkers hebben elke dag te maken met intimiderend en agressief gedrag. Schoppen, spugen, slaan, bedreigen, kleineren, seksueel intimideren en discrimineren. “Dit gedrag is niet normaal en het wordt te vaak goedgepraat”, zegt zorgmedewerker Aniek.

Aniek van der Sanden (24) uit Kaatsheuvel studeert psychologie en zocht zes jaar geleden een bijbaan. Ze ging aan de slag als verzorger in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Ze weet nog goed dat ze al snel te maken kreeg met familieleden van bewoners die haar kleineerden en intimideerden. “Een vrouw zei: ‘Kom jij eens even hier’. Ze sloot de deur achter me. Ze vertelde wat ik niet goed had gedaan en zei dingen als: ‘Dat weet jij niet hè, meisje.’ Ik voelde me toen zo gekleineerd en barstte in huilen uit.” Het bleek geen incident. Aniek en haar collega's hadden waren bang voor bepaalde families. “Soms hoorde ik een stem van iemand en dan kromp mijn buik echt samen van de spanning." Ze werden ook simpelweg geïntimideerd. "Dan kwam een man op mij af, verhief zijn stem en zei: ‘Ik wil dat je nú haar bed verschoont!’ of ‘Ze moet nú eten!’”

"Ja maar, die partner is ook zielig."

Hoewel Aniek vaker te maken had met grensoverschrijdend gedrag op haar werk, maakte ze er nooit melding van. “Er werd wel veel over gepraat, onderling en met teamleiders, maar er is nooit gezegd dat ik het ergens kon melden." Ook werd het gedrag van familie vaak vergoelijkt. "Collega’s zeiden vaak: ‘Ja maar, die partner is ook zielig, zij hebben het zo zwaar.’” Ook in het Amphia ziekenhuis in Breda krijgt zorgpersoneel regelmatig te maken met ongewenst gedrag. Daar is het aantal meldingen de afgelopen jaren wel toegenomen. Daar is Kim van Zijp, programmamanager Sociale Veiligheid, blij mee. "Vaak wordt er geen melding gedaan omdat zorgmedewerkers zich gaan verplaatsen in de patiënten en hun familie. Maar grensoverschrijdend gedrag hoort er niet bij, nooit!" Het ziekenhuis gebruikt de meldingen om het gedrag aan te pakken.

"Dat gedrag is niet normaal."