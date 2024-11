Groot MDMA-lab gevonden bij inval watersportbedrijf Kaatsheuvel

De politie heeft vrijdagmiddag bij een inval bij een watersportbedrijf aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel een groot drugslab gevonden waar MDMA werd geproduceerd. De inval gebeurde na een tip van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Eén man is gearresteerd.

Technisch rechercheurs deden onderzoek in het pand. "Het lab was qua omvang niet groot, maar er stond wel veel apparatuur voor een forse productie", aldus een woordvoerder van de politie. Op het terrein stonden vriezers, grondstoffen om MDMA te maken, drugsafval, vaten en ketels. Er werd geen grote hoeveelheid drugs gevonden. Het terrein is afgesloten.

Ook in 2017 viel de landelijke politie het bedrijf binnen. Er werd onderzocht of de handel in kostbare boten een dekmantel was voor het witwassen van crimineel geld. Zeker honderd boten werden geïnspecteerd. De administratie, boekhouding en gegevensdragers werden in beslag genomen. Er werd destijds geen bewijs gevonden voor witwassen, de eigenaar werd niet vervolgd.