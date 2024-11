Steekpartij in een brandgang, jonge man opgepakt

1/2 Gewonde bij steekpartij in brandgang

Bij een steekpartij in een brandgang van de Abeelstraat in Breda is vrijdagavond een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer werd door hulpdiensten ter plekke behandeld. Ook landde een traumahelikopter om het slachtoffer te helpen.

Korte tijd later werd in de Beekstraat een jongere opgepakt die mogelijk iets met de steekpartij te maken heeft. Op de Dijkstraat vonden agenten een mes. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De politie doet onderzoek in de brandgang en op de Dijkstraat.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties

Ook de politie is op het plaats delict aanwezig (Foto: Perry Roovers / SQ Vision)