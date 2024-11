'Goedheiligvrouw' José geeft duizenden kinderen Sinterklaascadeautjes

José Faro (65) uit Tilburg zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat rond Sinterklaas en Kerst meer dan duizend cadeautjes worden gebracht naar kinderen die het thuis minder breed hebben. Vanuit haar woning in de Houtstraat verzamelt ze het hele jaar door speelgoed, dat ze zelf inpakt én met de feestdagen uitdeelt.

In november en december is haar woning overladen met bananendozen vol cadeautjes, voor kinderen tussen de nul en tien jaar. Nu is José nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voordat Sinterklaas weer in het land is. Vanaf dat moment zijn ouders met kinderen welkom aan haar deur om cadeautjes op te halen.

Het idee om speelgoed in te zamelen en weg te geven, is ontstaan uit een diep gevoel van medeleven. “Ik heb zoveel armoede gezien”, vertelt José. “Ik heb eens een gezin aan de deur gehad voor een Sinterklaascadeau, waarvan het kind nog niet eens schoenen had. Dat greep mij zo.” Ze plaatste een oproep op Facebook: of mensen speelgoed, kleding of schoenen over hadden voor gezinnen die het moeilijk hebben. “Binnen de kortste keren stonden mensen met spullen voor de deur. Alles wat compleet is, maak ik schoon, pak ik in en sorteer ik op leeftijd en geslacht”, legt ze uit bij Omroep Tilburg.