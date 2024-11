Vrouw (50) ernstig gewond bij explosie bij huis, ravage is groot

Een 50-jarige vrouw is vrijdagnacht ernstig gewond geraakt aan haar benen bij een explosie bij een huis in Nieuwkuijk. Het explosief ging rond half drie af bij de voordeur van het huis aan de Onsenoortsestraat.

De politie gaat uit van een opzettelijke aanslag. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Door de enorme knal zijn ramen gesprongen op zowel de boven- als benedenverdieping. Ook zijn meerdere dakpannen losgeraakt. De onderkant van de voordeur van het huis is weggeblazen.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Onder meer het Team Explosieven Veiligheid van de politie was er om te controleren of er nog ontploffingsgevaar was. De forensische opsporing deed onderzoek. De straat was afgezet.

Ontploffingen

De ontploffing is de derde in één nacht tijd. In Deurne werd vrijdagnacht ook een explosief bij een voordeur geplaatst. Er vielen daar geen gewonden. In Geldrop ging een explosief af bij een geparkeerde auto op de Ter Borghstraat. De auto raakte zwaar beschadigd.