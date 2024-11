Man (22) overlijdt nadat auto van de weg raakt, andere inzittenden gewond

Een 22-jarige man is vrijdagnacht overleden na een auto-ongeluk op de Schriekenweg in Rijsbergen. De auto waar de man in zat raakte van de weg. De 28-jarige bestuurder en een andere inzittende (24) van de auto raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers komen uit Rijsbergen.

De auto van het drietal raakte om onbekende reden van de weg, botste met drie bomen en kwam in de berm tot stilstand. De politie heeft onderzoek gedaan op de weg, die na het ongeval lag bezaaid met brokstukken. Ook onderzoekt de politie of de bestuurder onder invloed was. Traumahelikopter

Op het ongeval kwamen veel hulpdiensten af. Een traumahelikopter landde in een nabij weiland. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie nog op zoek naar camerabeelden van het ongeval.