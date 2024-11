Ontploffing bij huis, brievenbus uit voordeur geblazen

Bij een huis aan de Rootheartstraat in Deurne is vrijdagnacht een explosief ontploft. De ontploffing heeft veel schade aan de voordeur veroorzaakt.

De bewoners waren thuis op het moment van de explosie, maar niemand raakte gewond. De politie is een onderzoek begonnen.

De klep en omlijsting van de brievenbus, die in de voordeur zat, belandden na de ontploffing tientallen meters verderop in de straat. Vermoedelijk is het explosief in die brievenbus geplaatst.

Ontploffingen

De ontploffing was de derde in één nacht tijd. Een uur na de ontploffing in Deurne ging er een explosief af bij een geparkeerde auto op de Ter Borghstraat in Geldrop. De auto raakte zwaar beschadigd.

Ook in Nieuwkuijk werd vrijdagnacht een explosief bij een voordeur geplaatst. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond.

