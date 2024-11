Oud-burgemeester Wim Denie overleden, brand Moerdijk bleef aan hem plakken

Oud-burgemeester van Moerdijk Wim Denie is overleden. Dat meldt de PvdA-afdeling uit Roermond. Afgelopen dinsdag is Denie op 78-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van Parkinson. Hij was burgemeester tijdens de enorme brand bij Chemie-Pack in 2011.

Na de brand was er veel kritiek op de burgemeester. Hij zou niet hebben gehad wat nodig was om leiding te geven tijdens de megacrisis. Onder druk van onder meer de commissaris van de koning ging Denie met vervroegd pensioen.

Verzetten tegen kritiek

Zelf bleef hij zich altijd tegen de kritiek verzetten. Tien jaar geleden schreef hij er een boek over. "Kennelijk is het onvermijdelijk dat iemand bij dit soort rampen het veld moet ruimen. Ik blijf erbij dat de afwikkeling van de brand keurig is verlopen.", zei hij destijds tegen Omroep Brabant.

"Ik had het gevoel dat ik nog iets recht moest zetten. Dat heb ik nu voor het eerst en het laatst gedaan in het boek van de gemeente.''

Lange loopbaan

Voordat hij burgemeester werd in Moerdijk, was Denie leraar klassieke talen. Daarna werd hij wethouder van Beek-Ubbergen en burgemeester in het Noord-Hollandse Graft-de Rijp (1991). In 1999 werd hij burgemeester in het Limburgse Swalmen. Dat bleef hij tot 2007, toen de gemeente werd opgeheven.

In 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Twee jaar geleden kreeg hij ook het gouden speldje van de PvdA, waarvoor hij tot aan zijn dood 52 jaar lid is geweest. De laatste jaren van zijn leven woonde hij weer in het Limburgse Swalmen.