Auto vliegt in brand in werkplaats van autodealer

Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een auto in de werkplaats van autodealer Hedin Automotive aan de Huifakkerstraat in Breda. De brandweer schaalde direct op naar middelbrand.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Nadat de brandweer de autobrand had geblust, werd een grote ventilator ingezet om de rook uit de werkplaats te verdrijven. Het snelle optreden van de hulpdiensten voorkwam grote schade aan de garage. Wat de brand in de auto heeft veroorzaakt wordt nog onderzocht.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.