Bijzonder onthaal voor Sinterklaas, in het donker met heel veel lichtjes

Pieten zijn er wel aan gewend om in het donker hun werk te doen. Ze gaan immers altijd in het donker de daken op om pakjes te bezorgen. Een intocht in het donker is voor de Sint echter geen alledaags welkom. Maar in Schijndel doen ze dingen nu eenmaal graag anders en dus werd de Sint daar zaterdagavond voor de vierde keer op rij in de avondschemering verwelkomd.

Vol verwachting stonden honderden kinderen in het centrum van Schijndel klaar om de goedheiligman en zijn pieten welkom te heten. En ze werden niet teleurgesteld. Rond kwart voor zes kwam de Sint compleet met mijter met lichtjes in zicht.

De Sint in Schijndel.

Het werd een heuse lichtjesintocht waarbij ook de pieten speciaal voor deze gelegenheid getooid waren met lampjes, heel veel lampjes. Ze moesten immers wel goed kunnen zien wie ze pepernoten gaven.

Sint en zijn pieten kregen in Schijndel hulp van de politie en de brandweer. Zij begeleidden de intocht zodat de aandacht van de goedheiligman en de lichtgevende pieten helemaal naar de verwachtingsvolle kinderen langs de route kon gaan.

Kinderen die zelf net als de pieten vaak ook in vol ornaat, dus mét lichtjes, langs de kant stonden. Allemaal om de Sint een welkom om nooit meer te vergeten te geven. En daar zijn de kinderen in Schijndel zeker in geslaagd. "Al die blije kindjes, al die mooie lichtjes. Echt fantastisch", gaf de goedheiligman aan.