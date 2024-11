'Flinke xtc-pillendraaierij' gevonden in garage, twee mannen opgepakt

De politie heeft zaterdag in een garagebox in Bergen op Zoom tientallen kilo's xtc-pillen gevonden. Ook werden in de garagebox aan de Polluxstraat meerdere machines om pillen mee te maken gevonden, zo maakte de politie zondag bekend.

Op de plek waar de pillen werden gevonden, hield de politie twee verdachten aan. Het gaat om twee mannen van respectievelijk 27 en 34 uit Rotterdam en Steenbergen.

Drugscoördinator Freek Pecht van de politie heeft het zondag over een 'flinke tabletteerplaats ofwel pillendraaierij' die in de garagebox is ontdekt. "Normaal hebben ze één pillenmachine, hier stonden er meerdere", zegt hij. De machines waren volgens hem toen de ontdekking werd gedaan ook in gebruik.

Risico wat betreft chemicaliën of ontploffende ketels was er volgens hem niet. Die waren in de garagebox niet aanwezig, zo geeft hij aan.