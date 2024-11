Tragisch ongeval: bestuurder komt om bij harde klap tussen twee auto's

Bij een ongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg zijn twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is één van de bestuurders om het leven gekomen.

De bestuurder van de andere auto raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie lijkt het erop dat één van de bestuurders via de berm op de verkeerde weghelft is beland. Op foto's is te zien dat het daar alle schijn naar heeft. Of dat ook echt gebeurd is, wordt nog onderzocht. Voor het onderzoek is de weg ook afgesloten.