Evelien logeerde 24 uur in een konijnenhok: 'Ze hupsen zo leuk'

Een etmaal in een konijnenhok wonen voor het goede doel. "Sommigen verklaren me voor gek", lacht Evelien van der Niet uit Gemert. Ze wil geld ophalen voor een nieuwe konijnenflat op de opvang in Schaijk, dus sliep ze een nachtje tussen de keutels.

Gekleed in dikke laagjes kleding en met wat stro in d'r haren zit Evelien in het konijnenhok op de grond. Bengel (konijn, red.) huppelt een beetje om haar heen, maar de meeste konijntjes zijn lekker buiten. Haar laatste uurtje in het hok is aangebroken. Evelien wil namelijk geld ophalen voor 'het goede doel'. In dit geval: konijnenopvang Hazel in Schaijk.

Daar missen ze namelijk een goede konijnenflat. De oude is aan vervanging toe en de 24 uurs logeerpartij is bedoeld om 2200 euro op te halen. Evelien is namelijk dol op konijnen, al sinds het moment dat ze een zielige flappie langs de weg had gevonden.

"Die heb ik toen onder m'n hoede genomen, om d'r wat aan te laten sterken. Maar toen bleek ze zwanger", vertelt ze. Een innige liefde met de dieren was geboren.

Nu slaapt ze een nachtje tussen haar lievelingsdieren. Ze heeft één hok zo ingericht, dat ze met opgetrokken beentjes in het 1,50 meter grote verblijf kan liggen. "Eigenlijk heb ik best prima kunnen slapen zo", zegt ze. "Het viel best mee hoe koud het was."