Leven van dartende caravanverkoper staat op z'n kop na stunt

Het kwam voor Alexander Merkx als een complete verrassing. De 30-jarige darter uit Hapert sleepte eerder deze maand tot ieders verrassing een WK-ticket in de wacht bij de wereldberoemde Professional Darts Corporation (PDC). En dat voor iemand die in het dagelijks leven zijn geld verdient met de verkoop van caravans. "Fulltime darten is voor mij nog niet weggelegd, maar ik heb een baas die mij alle ruimte en tijd gunt voor het darten."

Alexander is voor het WK op 15 december in het Londense Alexandra Palace minder vaak op de werkvloer bij de caravan- en camperdealer in Hapert. "Normaal gesproken is werken en darten goed te combineren. Op mijn werk vinden ze het het heel mooi wat ik heb bereikt en ze denken met me mee. De komende weken probeer ik thuis zoveel mogelijk trainingsuren te maken, toernooien te spelen en met andere darters hele dagen te trainen", zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. Stoppen met werken is voor hem ondanks zijn kwalificatie nog geen optie. "Ik denk dat alleen de top 32 van de wereld kan leven van de sport. Ik zal gewoon moeten blijven werken, maar dat is voor mijn geen probleem."

"Pas in de hotelkamer zag ik dat ik op koers lag."

Zijn WK-ticket bij de PDC kwam voor velen als een verrassing en zeker ook voor Alexander zelf. "Ik was in het Engelse Leicester om tijdens de Challenge Tour Order of Merit mijn plek bij de eerste zestien veilig te stellen. Ik stond twaalfde, maar won direct mijn eerste toernooi. Daarna moest ik snel verder voor de volgende wedstrijd. Mijn telefoon stond de hele dag uit en pas 's avonds op de hotelkamer zag ik dat ik op koers lag voor het WK. De eerste twee darters op de ranglijst hadden zich op een andere manier al gekwalificeerd, waardoor er twee plekjes vrijkwamen."

"Ik was niet zenuwachtig, maar die avond voelde ik de spanning wel."

Het nieuws deed wat met de Brabander en zijn omgeving. Het PDC-WK was de ultieme droom voor 'Alexander The Great', zijn bijnaam in het darten. "Ik was voor mijn trip naar Engeland niet zenuwachtig, maar die avond voelde ik de spanning wel. Toen het ticket uiteindelijk binnen was, is er een flesje champagne ontkurkt. Een heel bijzonder gevoel dat ik naar het WK mag."

"Geen voorkeur voor een tegenstander."