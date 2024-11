Auto belandt in achtertuin: gat in haag en groentekas in de prak

In de Sint Elisabethstraat in Hank is een automobilist in een achtertuin beland. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed tegen een andere auto aan. Daarna reed hij door een haag de achtertuin van een woning in. Waarom de bestuurder de controle over de auto verloor is niet bekend.

Kort na het ongeluk kwam een ambulance ter plaatse, maar er waren geen gewonden. Maar hoe het met de tuin gesteld is, is een ander verhaal: de auto ging dwars door de haag, waar nu een groot gat in zit. Ook stond er een groentekas, waar nu niets meer van over is. De hoek van het huis raakte ook beschadigd

foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision

De auto raakte ook flink beschadigd: de bestuurder verloor zijn bumper en ook een koplamp sneuvelde.