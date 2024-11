Brabant smeekt Den Haag te wachten met beslissing over buizenstelsel

"Neem geen overhaaste beslissing." Die oproep doet de provincie aan Den Haag rond de Delta Rhine Corridor. Het ondergrondse buizennetwerk dat gaat lopen van de haven in Rotterdam tot aan Duitsland begint een hoofdpijndossier te worden voor minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) maar haast maken gaat ten koste van de voordelen voor Brabant en de rest van Zuid-Nederland, zegt de provincie.

Het is met recht een monsterproject te noemen. Een ingenieus buizenstelsel onder de grond, door maar liefst 14 Brabantse gemeenten. Via dit netwerk kunnen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals ammoniak en lpg veilig onder de grond worden vervoerd, in plaats van over het spoor. Een flinke winst voor de veiligheid, én voor de energietransitie.

Het plan komt oorspronkelijk uit de koker van het Havenbedrijf Rotterdam, inmiddels staat de Gasunie aan het roer. Via ondergrondse buizen kan waterstof en CO2 worden vervoerd naar Chemelot in Limburg en naar het Ruhrgebied in Duitsland. Tennet zag er ook wel brood in. Het biedt namelijk de mogelijkheid voor het leggen van gelijkstroomkabels, om de stroom van wind op zee makkelijker te kunnen transporteren.

Gevaarlijke stoffen over spoor

Ook Brabant haakte al snel aan. Want een buis voor het vervoer van ammoniak en lpg klinkt de provincie als muziek in de oren. Dat zou eindelijk een einde maken aan het vervoer van die stoffen over de Brabantroute, het spoor, dwars door dichtbevolkt gebied.

Want dat vervoer is Brabant een doorn in het oog. Er rijden nu veel te veel van die treinen. Het rijk houdt zich niet aan de afgesproken aantallen. Daarnaast kan het vervoer over spoor door de energietransitie verveelvoudigen. Dat levert niet alleen gevaar op, maar ook een enorm probleem. De woningbouwopgave in dat gebied kan dan meteen in de prullenbak.

Toch zijn er zorgen. Minister Hermans heeft aangegeven dat het hele project wel 'erg complex' is geworden. Daarom wil ze de plannen 'ontbundelen'. Kort gezegd: niet vier buisleidingen, maar slechts twee. Eén voor waterstof en één voor CO2.

Samenwerking tussen ministeries

In een brief aan het ministerie doet Brabant een klemmend beroep op de minister om niet alleen naar haar eigen portefeuille te kijken, maar ook te overleggen met haar collega’s van Woningbouw (Mona Keijzer) en Spoor (Chris Jansen). Daarnaast vraagt de provincie om de mogelijkheid om aftakkingen van de buisleidingen in te plannen. “Bij het ontwerpen van de waterstof- en CO2-leidingen kan nu al rekening worden gehouden met de toekomstige aansluitingen op de route”, schrijft de provincie.

Ook wordt nogmaals gevraagd om die extra buis. "Voor de stoffen van de toekomst", zegt provinciebestuurder Stijn Smeulders. "Nu wordt er nog veel lpg vervoerd. In de toekomst kan dat worden vervangen door methanol of pyrolyse-olie. De minister heeft nota bene net een pyrolysefabriek geopend in Moerdijk."

Voorkeursbesluit in december

Naar die vierde buis doet de provincie nu zelf een haalbaarheidsonderzoek. Iets wat de provincie eigenlijk helemaal niet hoeft te doen, maar toch voor heeft gekozen om de druk op het rijk op te voeren. Alleen bestaat de vrees dat de uitkomsten van dat onderzoek pas klaar zijn als minister Hermans haar voorkeursbesluit al heeft genomen.

Het aanleggen van de Delta Rhine Corridor gaat overigens jaren in beslag nemen. Verwacht wordt dat het project niet voor 2032 gereed is. Of de noodkreet van Brabant is aangekomen weten we begin december. Dan wordt de kamerbrief van de minister verwacht.