Enorme plens regen onderweg en temperatuur gaat onderuit

Er komt een enorme plens regen op ons af. Daarmee krijgen we dinsdag te maken, zo vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Er kan wel dertig millimeter regen vallen."

"Het gaat dinsdag heel de dag regenen", vertelde Lafeber op de radio. "Het gaat daarbij ook behoorlijk stevig waaien, kracht vijf of zes."

Die kletsnatte dinsdag hebben we volgens de weerman te danken aan een lagedrukgebied recht boven onze provincie. "Ten noorden van dat lagedrukgebied bevindt zich koude lucht en ten zuiden behoorlijk zachte lucht. Waarschijnlijk komen wij dan in die wat zachte lucht terecht. Waardoor het een graad of 10 wordt."

Woensdag gaat de temperatuur een stuk omlaag, naar 4 of 5 graden overdag. En ook donderdag komen we daarop uit. "Daarbij komt het dan geregeld tot winterse buien, met mogelijk natte sneeuw. Al met al wordt dit best een winterse week."