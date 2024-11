Man (49) uit Tilburg omgekomen bij botsing in zijn woonplaats

De automobilist die zondag om het leven kwam bij een botsing op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg was een 49-jarige man uit Tilburg. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

De man belandde rond kwart over twee zondagmiddag met zijn auto op de verkeerde weghelft en botste daar op een andere auto. De 49-jarige bestuurder werd nog gereanimeerd, maar overleed op de plek van het ongeluk.

In de berm

De politie vermoedt dat de 49-jarige automobilist de macht over het stuur verloor en daardoor op de verkeerde weghelft terechtkwam. Daar botste hij op de andere auto.

De andere auto belandde door de botsing op zijn kant in de berm. De bestuurder van deze auto werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet duidelijk.