Metin moet stoppen, buurt start petitie voor 'onze lievelingsbezorger'

Buurtbewoners omschrijven hem als een 'topvent' en 'de beste postbezorger ooit'. Al ruim tien jaar brengt Metin Savkin (47) pakketjes rond in de wijk Haagse Beemden in Breda, maar niet meer voor lang. Door de nieuwe regels voor zzp'ers moet hij per 1 januari 2025 stoppen. Daar baalt niet alleen hijzelf van, maar ook de buurt. "Hij is altijd begaan met iedereen in de wijk."

Metin werkt als postbezorger bij PostNL in Breda. Dat doet hij al tien jaar met veel plezier in 'zijn' wijk Haagse Beemden. "Dat komt door het contact met de mensen. Het is veel meer dan alleen maar pakketjes afleveren", vertelt hij vol passie. Zo voert Metin met oudere mensen vaak ook nog even een gesprekje als hij een pakketje brengt. "Zij zijn vaak alleen. Al is het maar een minuutje van je tijd, dan maak ik toch even een praatje met ze", zegt hij.

"Je moet een beetje zorg dragen voor je wijk."

Toen een paar jaar geleden een man een stuk van een boom wilde zagen, greep Metin in. "Hij viel bijna. Dus ik zei dat ik het wel even zou doen", vertelt hij. "Je moet ook een beetje zorg dragen voor je wijk." Het harde werken heeft Metin naar eigen zeggen van zijn opa. "Ik ben Turks en in 1963 is mijn opa naar België gekomen. Daar heeft hij dertig jaar in de mijnen gewerkt. Hij heeft mij echt het goede voorbeeld gegeven." Volgens Metin is het belangrijk om je gelukkig te voelen, ook op je werk. "Ik ben blij met wat ik doe en na al die jaren groei je helemaal in zo'n wijk. Als je goed bent voor anderen, dan zijn zij ook goed voor jou", zegt hij. "Ik heb er wel een beetje moeite mee dat ik straks moet stoppen."

Op vaderdag kreeg Metin een taart van buurtbewoners (foto: Metin Savkin).

Metin werkt als zelfstandige bij PostNL. Vanaf 1 januari gelden in ons land nieuwe regels en daarom is het in deze vorm niet meer mogelijk om te blijven werken als koerier. "Als de regering tien jaar lang iets gedoogt, dan kun je toch niet ineens zeggen dat het nu klaar is. Dan moet je daar een andere vorm voor vinden." Begin dit jaar heeft Metin al meerdere gesprekken gevoerd bij PostNL over een vast contract. "Dat was met iemand die ik amper ken. Diegene zei dat ik absoluut niet in deze wijk mag blijven als ik in dienst zou komen." En dat steekt Metin want hij heeft het juist zo naar zijn zin in de Haagse Beemden.

"Ik ben ook maar een nummertje voor de grote bazen."

Ook denkt Metin dat PostNL liever beginners aanneemt zodat het bedrijf een lager salaris kan bieden. "En dan gaat ervaring verloren. Bovendien werken er bij PostNL heel veel mensen, dus ook ik ben maar een nummertje voor de grote bazen." Metin heeft er moeite mee dat het zo moet eindigen en ook de buurt vindt het niet leuk. Bewoonster Loes is zelfs een petitie begonnen, omdat ze vindt dat Metin moet blijven. "Al tien jaar rijdt hij zijn vaste route in Breda en dat doet hij altijd met zijn kenmerkende, vrolijke temperament."

"Metin moet blijven, hij is een topvent."

Loes heeft de petitie op Facebook gedeeld en daar stromen de reacties binnen. Zo omschrijven buurtbewoners hem in de reacties als 'de allervriendelijkste postbezorger', 'onze lievelingsbezorger' en iemand meldt dat Metin echt moet blijven en dat hij 'een topvent' is. De drukke decemberperiode staat voor de deur en die maakt Metin nog af. "Daar mag hij zich nog doorheen ploeteren en daarna is het klaar", zegt Loes. "Het is bizar dat je na zo'n lange tijd zonder klachten ineens op straat wordt gezet. Wij willen er daarom alles aan doen, met heel de wijk, dat hij zijn werk kan blijven doen hier."