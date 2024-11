Luchthaven mag niet groeien, toch komt er een megaterminal: zo zit dat

De terminal van Eindhoven Airport is te klein voor het aantal reizigers dat de luchthaven tegenwoordig heeft. “Mensen moeten nu op de trappen wachten omdat er geen plek is”, zegt luchthavendirecteur Roel Hellemons. Reden voor de luchthaven om te kiezen voor een enorme verbouwing. Maandag werd het officiële startsein gegeven.

Het nieuwe luchthavengebouw moet volgens de directeur het visitekaartje van de Brainportregio worden.

Hoewel het aantal vluchten van en naar Eindhoven niet mag groeien, wil de luchthaven wel uitbreiden. “We zien dat vliegtuigen groter worden", legt Hellemons de keuze uit. "En ook al komen er niet meer vliegtuigen per jaar, er zitten zo dertig tot veertig stoelen meer in. Daardoor krijgen we groei, zeker in de drukke uren.”

Geen mini-Schiphol

Van een mini-Schiphol wil directeur Hellemons niets horen. "Wij zijn Eindhoven Airport", zegt hij snel. Doel van de verbouwing is volgens hem om vooral veel comfort en gemak te gaan bieden. Iets wat nu niet meer goed lukt. “De huidige hal is ontworpen voor vijf miljoen passagiers per jaar”, geeft hij aan. “Afgelopen jaar hadden we er 6,8 miljoen. Dat verwachten we nu weer. Het is gewoon te krap. We willen meer ruimte.”

“Mensen hebben nu geen plek om te zitten. Kunnen niet even ergens rustig koffiedrinken", gaat de directeur verder. "En als er ’s avonds veel vluchten tegelijk aankomen, moeten mensen soms in het vliegtuig wachten omdat de aankomsthal te vol is. Daar willen we een einde aan maken.”

12.000 vierkante meter extra

De oppervlakte van de huidige terminal is 27.000 vierkante meter. Daar komt 12.000 vierkante meter bij: 10.000 vierkante meter ná de veiligheidscontrole. De overige 2000 vierkante meter zijn als uitbreiding van de entreehal bedoeld.

De luchthaven heeft straks meer gates, dus meer ruimtes waar je kunt verblijven voordat je aan boord van het vliegtuig gaat. Ook komt er een bagagekelder met een extra bagageband. En er komt meer horeca.