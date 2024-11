Universiteit lost stroomproblemen zelf op met een grote batterij

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat met een grote batterij de stroomvoorziening op de campus veilig stellen. Het systeem dat door de eigen wetenschappers is bedacht, heeft de grootte van een fikse zeecontainer. Vanaf deze maandag gaat de installatie in gebruik en daar profiteert niet alleen de TU van - ook de rest van Eindhoven kan een graantje meepikken.

De universiteit kwam er in 2022 achter dat het bestaande stroomcontract te krap werd. De netbeheerder zei toen dat er geen plek meer was op het stroomnet. En dat terwijl de TU al jaren bezig is met de energietransitie en zo snel mogelijk duurzamer wil worden. Genoeg reden voor de universiteit om het heft in eigen hand te nemen en met een oplossing te komen.

Die oplossing is er nu in de vorm van de extra batterij die wordt ingezet. Deze kan opladen op momenten dat er weinig stroom wordt gebruikt. Vervolgens kan deze stroom worden ingezet tijdens de zogenoemde piekuren - de momenten waarop er veel stroom wordt verbruikt.

Zelfs PSV profiteert van de batterij

Niet alleen de universiteit profiteert van dit systeem. De extra stroomopslag kan ook de rest van de stad een handje helpen. Bijvoorbeeld bij de buurman, het OV-bedrijf Transdev dat binnenkort met tientallen elektrische bussen gaat rijden. De TU zou hiervoor een deel van de stroom kunnen leveren. Of PSV dat het Philipsstadion van energie kan voorzien met stroom van de TU/e, op momenten dat de universiteit zelf weinig elektriciteit nodig heeft.

De techniek is niet gloednieuw. Overal in het land gebruiken bedrijven en instellingen accu’s om bij te springen tijdens de drukke uurtjes, maar het experiment in Eindhoven is van een stuk groter formaat dan normaal. In totaal moeten zo’n 20.000 medewerkers en studenten in ruim veertig gebouwen van elektriciteit worden voorzien.

Ook de Efteling moet eraan geloven

De Efteling is één van de bedrijven die experimenteert met dezelfde techniek. Het attractiepark gebruikt steeds meer stroom, onder andere door de komst van de Danse Macabre en een extra hotel. Daarom zijn er in maart twee soortgelijke batterijen naast de parkeergarage geplaatst. In de toekomst zou de Efteling meer vermogen krijgen van het net, maar daar is nu simpelweg geen capaciteit voor. Om deze periode te overbruggen heeft het attractiepark daarom de twee grote batterijen aangeschaft.

Netbeheerder Enexis is ook bezig met een experiment op de parkeerplaats van de Efteling. Hier staan nog eens vijf kleinere batterijen. Enexis wil daarmee onderzoeken of je met batterijen het elektriciteitsnet kunt ontlasten.

Noodoplossing van 200.000 euro

Het experiment van Enexis is nog bezig, maar tot dusver lijkt het vooral een noodoplossing. Bedrijven zullen niet massaal eigen batterijen installeren, want er hangt een flink kostenplaatje aan de techniek. Jeroen Sanders, die zich namens Enexis met de energietransitie bezighoudt, vertelt tegen het Financieel Dagblad dat de huur van deze batterijen voor drie maanden zo’n 200.000 euro kost. Dat is duurder dan bedrijven betalen om op piekmomenten wat minder stroom te gebruiken.

Toch hoopt de TU Eindhoven dat de techniek in de toekomst meer kan zijn dan slechts een soort reddingsboei. Het experiment dat is bedacht door wetenschappers van de universiteit zelf, moet uiteindelijk een blauwdruk opleveren voor de Nederlandse industrie. De campus in Eindhoven lijkt op een kleine samenleving, waardoor het een goede proeftuin is. Als alles volgens plan verloopt, zou het idee over vier jaar de markt op kunnen.