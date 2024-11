Giel is de 'reddende engel' van Diny (90): 'Was bang dat ik al te laat was'

Giel van Kollenburg uit Best is een held. Hij redde het leven de 90-jarige Diny nadat zij in een diepe sloot was gevallen. Giel aarzelde niet, sprong het koude water in en haalde Diny eruit. Met Diny gaat het weer goed en ze is haar ‘reddende engel’ eeuwig dankbaar. Daarom is Giel genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Giel was na een voetbaltraining op weg naar huis toen hij ineens een rollator langs de kant van de weg zag liggen. Hij dacht nog: er zal toch niemand in de sloot liggen?. Hoewel de auto's voor hem doorreden, besloot Giel te stoppen. "Toen zag ik tot mijn schrik een vrouw liggen. Ik ben meteen uitgestapt en de sloot in gegaan. Niet nadenken, gewoon doen."

Giel zag een rollator langs de kant van de weg liggen

"Ik was bang dat ik al te laat was."

Giel was even bang dat hij al te laat was. "Ik zag haar liggen, op haar rug. Haar neus en mond kwamen nog maar net boven water uit. Ik was bang dat ik misschien al te laat was." Toen Diny haar ogen opendeed, besefte Giel dat ze nog leefde. Maar het was nog niet zo makkelijk om haar uit het water te krijgen. "Ze had lang in het water gelegen waardoor ze veel zwaarder was geworden. En de kant was spekglad, ik gleed steeds terug de sloot in als ik met haar naar boven probeerde te klimmen." Maar uiteindelijk lukte het en dus kan Diny haar hachelijke avontuur nog navertellen.

"Daar komt mijn reddende engel."

Het ging mis toen Diny tijdens een wandeling even op haar rollator ging zitten om uit te rusten. Diny blikt terug: "Ik schopte per ongeluk met mijn voet tegen het wieltje aan. Ik viel plat op het grasveld en begon te rollen. Ik kon mezelf nergens aan vasthouden en toen lag ik ineens in het water." Diny probeerde via een alarm om haar nek nog contact te maken met haar dochter. Maar het alarm deed het niet meer onder water. En dus was Giel haar laatste redding. "Ik was zo blij toen ik hem zag. Ik dacht, daar komt mijn reddende engel." Giel blijft erg bescheiden: "Het is toch niet meer dan normaal dat je iemand helpt als je ziet dat het nodig is?" Maar Diny is hem eeuwig dankbaar voor zijn heldendaad. "Voor mij is hij een echte held."