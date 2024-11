Linda kookt voor de mensen in haar buurt die dat zelf niet kunnen

Niemand mag honger hebben, vindt Linda Schellings uit Eindhoven. Daarom kookt ze bijna iedere middag in haar eigen keukentje verse warme maaltijden. Zo helpt ze mensen in de buurt die nauwelijks rond kunnen komen, slecht ter been zijn of niet meer zelf kunnen koken. Daarom maakt zij kans op de titel Brabander van het Jaar.

Stem op Linda of bekijk alle genomineerden op onze speciale stempagina. Al vroeg deze middag staat Linda achter het fornuis in enorme pannen te roeren. Wat er op het menu staat? "Andijviestamppot met spekjes en een balletje gehakt. Want de meeste mensen willen toch het liefst aardappels, groente en vlees." Linda kookt niet alleen voor zichzelf. "Nee, zeker niet," lacht ze. "Ik kook voor heel veel mensen in de buurt die dat nodig hebben."

"Ik kan achter de geraniums gaan zitten, maar dit is veel mooier om te doen."

Haar maaltijden zijn bedoeld voor mensen die nauwelijks rond kunnen komen, slecht ter been zijn of niet meer zelf kunnen koken. Linda vindt het belangrijk om die mensen te helpen. "Ik kan achter de geraniums gaan zitten, maar dit is veel mooier om te doen. Omdat ik weet dat er mensen zijn die het echt hard nodig hebben."

Bijna iedere middag staat Linda in de keuken om te koken voor mensen uit de buurt.

Voor veel mensen in de buurt waar Linda woont zijn de dagelijkse boodschappen te duur geworden. Linda legt uit: "Het is gewoon niet meer te betalen. Vroeger had je een kar voor honderd gulden, nu mag je blij zijn als je een half tasje hebt voor vijftig euro." En dus kookt Linda voor hen. Aan mensen die het kunnen betalen vraagt ze een vrijwillige bijdrage. "De een kan twee euro missen, de ander vijf. Alles wat we krijgen is meegenomen. En sommigen doneren wat extra voor mensen die het niet zelf kunnen betalen."

"Die big smile, dat is waarvoor je het doet."

Als het eten klaar is, wordt het op een scooter rondgebracht. Een kleine moeite, vindt Linda. André Jansen is een van de buurtbewoners die regelmatig eten van Linda krijgt. "Ik vind dat heel goed van haar, ik ben er hartstikke blij mee", vertelt hij. Buurman Harry Melchors sluit zich daarbij aan: "Elke dag is het vers gemaakt en het is steeds weer een verrassing wat ik krijg." Dat ze mensen op deze manier kan helpen, maakt Linda trots: "Het is heel leuk om te horen dat mensen blij zijn dat je voor ze hebt gekookt en dat het lekker was. Die big smile, dat is waarvoor je het doet."