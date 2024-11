Paul beklimt de hoogste toppen van de Tour de France, voor stamceldonatie

Paul van Tatenhove uit Berghem beklimt de zeven hoogste bergtoppen van de Tour de France. Rennend. Daarmee haalt hij geld op voor stamceldonatie. Paul zet op deze manier de missie voort van zijn overleden PSV-collega Thijs Slegers. Hij heeft al bijna 65.000 euro ingezameld. Daarom is Paul in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Paul heeft al drie toppen beklommen. De Mont Ventoux, de Alpe d’Huez en de Col du Galibier. "Dat was episch," blikt hij terug. "Die bergen komen op je af en je wordt heel klein. Maar je doet wel grootse dingen en dat is heel mooi."

Paul gaat de komende jaren dus nog zeker vier toppen beklimmen. "Vanuit een diep dal naar een hoge piek. Ik zet door, hoe zwaar het ook is. Want een winnaar geeft nooit op en een opgever wint nooit."

Ook Paul is ziek geweest. Drie jaar geleden kreeg hij melanoomkanker. Met zware behandelingen en fysiotherapie kwam hij er weer bovenop. Nu wil hij graag iets terugdoen. "Ik ben blij dat ik dit mag doen. Omdat ik zelf ziek ben geweest en dit nog kan. Elke bocht die ik pak is er een voor Thijs en voor alle mensen die zitten te wachten op een donor."

Pauls droom is om 100.000 euro in te zamelen. Stichting Matchis is heel blij met alles wat hij voor de stichting doet. Janine van Iterson legt uit: "Paul is een sponsor, hij haalt geld op en hij werft stamceldonoren. Wij kunnen ons geen betere ambassadeur wensen."

Paul is al een flink eind op weg, want de teller staat al bijna op 65.000 euro. Maar ook als de ton gehaald is zet hij door. "Ik heb mezelf een doel gesteld," vertelt hij trots. "Meerdere doelen en die ga ik allemaal waarmaken. Die zeven toppen gaan er komen."