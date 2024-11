Judith zorgt voor een sinterklaascadeautje voor ieder kind: 'Geweldig'

Judith Nuijten uit Tilburg vindt dat ieder kind een sinterklaascadeautje verdient, ook al is daar soms geen geld voor. Daarom zamelt ze met haar stichting Uit Een Goed Hart tweedehands speelgoed in. Ook bezorgen Judith en haar vrijwilligers kerststukjes bij eenzame ouderen en delen ze met nieuwjaar pakketten uit aan gezinnen die niet veel te besteden hebben. Daarom is Judith genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2024.

Trots laat Judith zien wat er allemaal aan speelgoed is ingezameld. "We hebben Duplo, Barbies, auto's, puzzels en boeken. Eigenlijk alles wat een speelgoedwinkel heeft, hebben wij ook."

De vrijwilligers van stichting Uit Een Goed Hart controleren al het speelgoed en maken het schoon.

Met een grote groep vrijwilligers wordt het ingezamelde speelgoed nauwkeurig nagekeken en opgeknapt. Terwijl de een plastic poppetjes wast, test de ander of een robot nog wel werkt. "We willen zeker weten dat alles klopt. Daarom controleren we al het speelgoed. En we vervangen alle batterijen, zodat de kinderen er voorlopig weer mee kunnen spelen."

"Ik vind dat alle kinderen een mooi sinterklaascadeau verdienen."

Judith bezorgt met haar stichting kinderen al tien jaar een mooi sinterklaasfeest. "Ik vind dat iedereen erbij hoort en dat alle kinderen een mooi sinterklaascadeau verdienen. Er waren vroeger kinderen bij mij in de klas die niets bij zich hadden als ze na vijf december iets leuks mochten laten zien. Dat vond ik heel erg. Kinderen mogen zeker niet denken dat het komt omdat ze niet lief zijn. Vaak heeft het een hele andere reden, maar op die leeftijd beseffen ze dat niet." De vrijwilligers pakken alle cadeautjes in en brengen ze zelf rond. "Die gaan als piet langs de deuren. De kindjes springen een gat in de lucht als we met de pakjes komen. Ze willen op de foto en knuffelen, dat is geweldig."

"Armoede neemt toe, er zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben."

Judith zit sinds een jaar in een rolstoel. Maar dat weerhoudt haar er niet van anderen te helpen. Want ook na vijf december blijft ze druk. Zo verrast ze bijvoorbeeld eenzame ouderen met een kerststukje. "Dat is echt heel, heel gezellig. Je bent niet binnen vijf minuten weg; die mensen zijn eenzaam en hebben bijna nooit bezoek. Ze zijn heel blij als er iemand is, dat is heel mooi."

Vrijwilligers delen ieder jaar kerststukjes uit.

Judith en de vrijwilligers van de stichting zijn ook alweer druk met het maken van 250 pakketten voor gezinnen die weinig te besteden hebben. "Die delen we in januari uit. Na de feestdagen hebben die mensen vaak bijna niets meer. Wij geven dan een pakket met onder meer eten en luxe verzorgingsproducten, zodat zij ook iets leuks hebben als het nieuwe jaar start." De mensen die Judith helpt worden aangemeld door verschillende instanties. "Die weten het beste waar armoede is en welke gezinnen het het hardst nodig hebben. Het neemt alleen maar toe, er zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben. Het is heel mooi en belangrijk dat we met elkaar anderen helpen."