Ongeneeslijk zieke Nienke laat kinderwensen in vervulling gaan

Nienke Proost uit Bergen op Zoom is ongeneeslijk ziek en ze wil graag iets moois nalaten. Daarom heeft ze met familie en vrienden Stichting DANC opgericht. Daarmee laat Nienke wensen in vervulling gaan van kinderen die het om wat voor reden dan ook even moeilijk hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat levert haar een nominatie op voor de titel Brabander van het Jaar.

Stem op Nienke of bekijk alle genomineerden op onze speciale stempagina. Vol trots laat Nienke een aantal foto's zien van kinderwensen die ze met Stichting DANC heeft laten uitkomen. Op de eerste foto staat een meisje naast dj Mattie Valk in de studio van Qmusic. En op de tweede staan twee kinderen bij de musical Frozen. "Dat meisje is een tijd geleden ziek geweest", legt Nienke uit. "Pas heeft ze weer een pittige tijd gehad. En haar wens is om dj te worden. Daarom hebben we geregeld dat ze een dagje mee mocht om te kijken bij Qmusic. En die twee andere kinderen mochten naar Frozen omdat zij na het overlijden van hun vader een moeilijke tijd hebben doorgemaakt. Zij konden dus ook wel iets bijzonders gebruiken."

Een van de wensen was een dag meekijken bij Qmusic.

Nienke kreeg twee jaar geleden zelf te horen dat ze uitgezaaide galwegkanker heeft en niet meer beter zal worden. Een bucketlist heeft ze niet. Maar ze wil wel graag iets moois nalaten. Daarom besloot ze in actie te komen. Eerst voor de kanjerketting, om kinderen met kanker te steunen. "Daar kijk ik met veel trots op terug. Het begon heel klein met het idee om een foute bingo- of karaoke-avond te houden in een café. Maar het groeide uiteindelijk uit tot een benefietavond in de stadschouwburg waarvoor allerlei acties werden gehouden. Daarmee hebben we het prachtige bedrag van ruim 42.000 euro opgehaald."

"Het is leuker om bezig te zijn met iets moois dan met ziek zijn."

Het succes smaakte naar meer. "Het is leuker om bezig te zijn met iets moois organiseren dan met ziek zijn. En we zaten nog vol goede ideeën." Daarom gaven de ouders van Nienke haar voor haar veertigste verjaardag een stichting cadeau. Stichting DANC, genoemd naar de leden Dirk, Arno, Nienke en Charlotte. Met die stichting laten ze wensen in vervulling gaan van kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "In de breedste zin van het woord. Het kan een wens zijn voor een kind dat zelf ziek is of een ziek familielid heeft. Maar ook voor kinderen die om een andere reden een zware tijd hebben." Dat Nienke met haar stichting iets voor kinderen wilde gaan doen, was al snel duidelijk. "Omdat ik zou willen dat kinderen zorgeloos kunnen oproeien. Ik ben me ervan bewust dat dat niet altijd kan. Ik denk dat het leven niet altijd mooi geplaveid kan zijn. Dat hoeft ook niet. Maar zo geplaveid mogelijk, zou wel mooi zijn."

"Dat kinderen zo even hun zorgen en problemen vergeten, geeft een glimlach."

Kinderen mogen van alles wensen. "Het kan een kleine wens zijn, zoals het krijgen van een ballon, maar ook een dagje naar de Efteling en alles daartussenin. We denken graag mee als mensen een wens indienen om een kind blij te maken. We hebben een groot netwerk en we merken dat heel veel mensen graag iets voor een ander willen doen. Wij brengen hen allemaal samen. Ik denk dat daar de kracht van DANC in zit." Dat Stichting DANC hun wens in vervulling laat gaan is voor de kinderen, maar ook voor Nienke heel bijzonder. "Soms zijn we erbij. Dat is heel leuk. En soms ook niet. Dan krijgen we meestal na afloop een foto van hoe de dag is geweest. Om dan te horen dat kinderen zo even hun zorgen en problemen hebben kunnen vergeten, geeft ons een glimlach", besluit Nienke.

Twee kinderen mochten naar de musical Frozen.