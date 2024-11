Vrachtwagen schaart op de A16 en schiet door de vangrail

Een vrachtwagen schaarde maandagnacht op de A16 van Rotterdam richting Breda, bij Prinsenbeek. De cabine schoot door de vangrail. De weg werd daarop urenlang afgesloten tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord.

Omleiding

Vanwege de afsluiting van de weg werd een omleiding ingesteld. Verkeer dat vanuit Rotterdam richting Breda of Antwerpen wil, werd via Oosterhout geleid over de A59, de A27 en de A58.

Rond zeven uur werd de weg van Rotterdam richting Breda volledig vrijgegeven.