Mishandeling na Groots-concert: gezochte man meldt zich

De man die werd gezocht vanwege het mishandelen van een andere man na een van de 'Groots met een zachte G'-concerten van Guus Meeuwis in Eindhoven heeft zich gemeld bij de politie. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. De mishandeling gebeurde na het concert op 22 juni.

Rond elf uur die avond ontstond een opstootje in het Philips Stadion aan de Frederiklaan. Dit kort nadat daar het concert van Guus Meeuwis was afgelopen. Een 26-jarige bezoeker probeerde de ruzie te sussen, waarna hij uit het niets een harde vuistslag tegen zijn voorhoofd kreeg. De EHBO moest zijn flinke hoofdwond behandelen.

Volgens de politie houdt het slachtoffer er een blijvend, zichtbaar litteken aan over.

Bureau Brabant

In Bureau Brabant werden maandagavond foto’s getoond van de verdachte. Hij werd duidelijk in beeld gebracht, omdat hij zich tot dan toe niet uit zichzelf had gemeld.

Na de uitzending van Bureau Brabant meldde de man zich bij de politie.