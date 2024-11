Nieky Hölzken daagt Jake Paul uit: 'Tijd voor een échte tegenstander'

Als het aan kickbokser Nieky Hölzken (40) uit Helmond ligt, is hij na Mike Tyson de volgende die met Jake Paul de boksring ingaat. Zijn fans zien het wel zitten, al lijkt de kans op een gevecht met de Amerikaanse YouTube-ster erg klein. Paul heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging uit Helmond.

Het is tijd voor een échte tegenstander, zo luidt de boodschap van Hölzken aan het adres van Paul op Instagram. "Ik ben blij dat Tyson niet knock-out is gegaan of schade heeft opgelopen", schrijft hij ook.

Paul die op Instagram meer dan 28 miljoen volgers heeft, heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging, maar vechtsportliefhebbers zien een match tussen de twee wel zitten. "Nieky zou Jake vermorzelen in een echt gevecht, niet in een geschreven script in een circusring", is een reactie. "Je eet hem op maat", schrijft Romano Hakkert.

"Als je arm geamputeerd was, had hij het waarschijnlijk gedaan", is een andere reactie onder het bericht waarin Hölzken Paul uitdaagt.