Douwe is ongeneeslijk ziek en schreef boek om dat aan z'n zoon te vertellen

Douwe Beckmann (47) uit Eindhoven heeft kanker. Een jaar geleden werd duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek is. Hoe vertel je dat aan je kinderen? Douwe vond dat er een boek moest komen om ouders daarbij te helpen. Maandag verscheen 'We moeten je iets vertellen'.

Drie jaar geleden kreeg hij te horen dat hij darmkanker had. "Bij het onderzoek in het ziekenhuis was het meteen duidelijk dat het mis was." Toch leek het met een operatie goed te behandelen. "Maar een jaar later bleek het weer terug te zijn, nu in mijn lever."

"De vooruitzichten zijn op papier niet heel daverend. Dat is een schok die je te verwerken krijgt", zegt Douwe. Het project om een boek te schrijven heeft hem een doel gegeven. Want terugkijkend op de afgelopen jaren was het vooral een tijd van vechten.

Alleen ging dat boek niet over kanker, maar over de spierziekte ALS. "Na het voorlezen moesten we Joep veel uitleggen. Op dat moment ging het lichamelijk best goed. Het boek sloot niet zo goed aan bij mijn situatie."

In overleg met het ziekenhuis en de school werd besloten om het met een voorleesboekje te doen. "Dat was geen leuke dag. Joep wist dondersgoed dat er iets aan zat te komen."

Douwe had tijdens een gebroken nacht in maart een ingeving. "Wat nou als je wel een boek hebt dat aansluit bij je situatie? We hebben een voorleesboek laten schrijven. Mijn vrouw en ik hebben het herschreven, zodat het precies was zoals we het voor ogen hadden. Het doel is om ouders te helpen om hun kind te vertellen dat een van de ouders kanker heeft."

De vele tekeningen zijn allemaal door Douwe zelf gemaakt. In het boek vertelt een ouder dat hij of zij kanker heeft. Ook gaat het over de vooruitzichten. "Je kunt uit vier scenario’s kiezen. Het varieert van een ouder met goede vooruitzichten na de behandeling. Tot een ouder die ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd komt te overlijden."