De eerste sneeuw valt en dat zorgt voor mooie plaatjes

Het sneeuwt woensdagochtend in onze provincie. Het oosten van Brabant is op sommige plaatsen bedekt met een wit laagje. Dat levert mooie winterse plaatjes op. Het westen van onze provincie zal binnenkort ook met sneeuw te maken krijgen, weet Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Het vriest niet, dus de sneeuw blijft niet overal liggen. De temperatuur ligt net iets boven de nul graden. "Maar in het oosten sneeuwt het toch wel flink door. Dus daar zal het rond twaalf uur op sommige plekken wel even wit worden", verwacht de weerman.

De natte sneeuw valt deze woensdagochtend vooral in het oosten van onze provincie. Ook op andere plekken kan wat sneeuw vallen. "Het zal niet heel lang meer sneeuwen. Waarschijnlijk nog tot een uurtje of één", zegt Van Bernebeek.

Zodra het stopt met sneeuwen, wordt het weer warmer. "Zolang het nog sneeuwt, blijft de lucht koud. Maar als het stopt, loopt de temperatuur op. Het heeft afgelopen tijd nog niet gevroren, dus de ondergrond is best warm. Daardoor zal de sneeuw ook vrij snel van onderaf weer smelten."

Maar niet getreurd: komende nacht krijgen we misschien weer te maken met sneeuw. Die valt volgens Van Bernebeek dan in het westen van de provincie: "Het is nog even afwachten waar precies, maar ook in het westen kan het her en der wit worden. Het is daar vannacht nul graden."

Vrijdag valt overdag mogelijk ook nog wat sneeuw, maar dat is volgens de weerman nog helemaal niet zeker. Daarna is de kans op winterse buien voorlopig even van de baan. "Vanaf het weekend zien we een hele grote overgang. De wind draait dan naar het zuiden en dan wordt het veel warmer. Het zou zondag in een keer zeventien graden kunnen worden in Brabant."