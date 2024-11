Al gamend klaargestoomd voor de top: in Breda kan het

Breda wil dé gaming-hotspot van Nederland worden. Studenten worden daar klaargestoomd om de top te bereiken en geld te verdienen met gamen, ook wel e-sport genoemd. “E-sport is zo groot. Het kan niet meer zo zijn dat we hier niks mee doen,” zegt Nienke Nijenhuis, directeur Sportief van BrabantSport.

Met koptelefoons op zit een groep studenten –voornamelijk mannen– te gamen in The Hive, de nieuwe e-sport-talentenhub op de Breda University of Applied Sciences (BUAS). Op hun beeldschermen schieten games als League of Legends, Valorant, Rocket League en FC25 (voorheen FIFA) voorbij.

“Je kunt tot wel 6700 euro per maand verdienen”

Er zijn in Nederland weinig gebaande wegen voor gamers die de top willen bereiken, legt Nijenhuis uit. En dat terwijl e-sport eind 2023 door NOC*NSF als volwaardige sport is erkend. Bovendien kunnen professionele e-sporters een aardig zakcentje verdienen. "Gemiddeld verdient een professioneel e-sporter tussen de € 1800,- en de € 6700,- per maand", meldt de Nationale Beroepengids. Het prijzengeld kan zelfs oplopen tot in de miljoenen. In 2025 vinden ook de eerste Olympische Esports Games plaats. “We willen dat ook Nederlands talent aan deze Spelen kan meedoen”, zegt Nijenhuis. Daarom is tijdens de Breda Game Week, waarin de stad nog tot en met zondag wordt ondergedompeld in de wereld van onder meer e-sport, een talenten-broedplaats gelanceerd door BrabantSport en de gemeente Breda. Hierin krijgen studenten coaching en bootcamps. “We leren strategieën, hoe we onszelf kunnen verbeteren in verschillende situaties en hoe we een betere teammate moeten zijn voor al onze teamgenoten”, vertelt Noah M’Hand Hoimar (19), terwijl hij middenin een potje Valorant zit. “Ik vind het geweldig dat ze nu zien dat gamen ook een soort sport is.”

Eén van de leerlingen aan het gamen in The Hive (foto: Niek de Bruijn)

Nederland merkt dat het lang niet heeft geïnvesteerd in professioneel gamen. Andere landen hebben een voorsprong. Dat gat hopen BrabantSport en de gemeente Breda te dichten met de nieuwe broedplaats. Coaches als Max van Kuipers moeten de studenten naar een hoger niveau tillen. “Je ziet dat in e-sport trainen heel makkelijk gaat”, vertelt hij. Van Kuipers is als voormalig competitief gamer verantwoordelijk voor het programma, dat een aantal dagen per jaar wordt gegeven in The Hive op BUAS. “Iedereen heeft wel een computer of console en je kunt spelen wat je wil. Maar coaching krijgen, wedstrijdfocus opbouwen en een topsportmentaliteit ontwikkelen, zijn essentieel om die top te bereiken. En dat proberen we hier te bereiken.”

“Het gaat niet alleen over het spel spelen, maar ook over fysieke en mentale gezondheid.”