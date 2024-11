Jumbo waarschuwt voor salades met metaaldeeltjes: eet het niet op

Supermarkt Jumbo haalt drie soorten salades van het eigen merk uit de schappen omdat er mogelijk metaaldeeltjes in zitten. Het gaat om de varianten met komkommer, kip-gyros en sellerie. Jumbo waarschuwt klanten de salades niet te eten en ze terug te brengen naar de supermarkt.

"De salades eten kan een gevaar opleveren voor de gezondheid", meldt de supermarktketen op haar site.

De houdbaarheidsdata van de teruggeroepen salades variëren. De Jumbo Komkommer Salade die uit de schappen wordt gehaald, is ten minste houdbaar tot 7 december en 14 december 2024. De houdbaarheidsdata van de teruggeroepen Jumbo Kip Gyros Salade zijn 8 en 13 december en die van de Jumbo Sellerie Salade 18 en 24 december. Onduidelijk is hoe de metaaldeeltjes in de salades gekomen zijn.

Salade Johma ook uit de schappen

Dinsdagavond werd bekend dat salademaker Johma ook een salade uit de schappen haalt in verband met metaaldeeltjes. Het gaat om de Johma farmersalade die houdbaar is tot ten minste 11 en 18 december 2024.

De salade is ook verkocht bij Jumbo en bij Albert Heijn, Boni, Boon, Dekamarkt, Hoogvliet, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Vomar en Versunie. Er zouden koperdeeltjes in kunnen zitten.

Dat geldt ook voor de farmersalade van het merk Chef Select, die wordt verkocht bij Lidl. Die supermarkt roept de salade terug.