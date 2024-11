Haarhuis na historische en emotionele avond: 'We zijn nog niet tevreden'

Hij noemt het een speciaal en historisch sportmoment. De Nederlandse tennissers haalden onder leiding van bondscoach Paul Haarhuis uit Waalre dinsdag de halve finale van de Davis Cup, het internationale landentoernooi. In 2001 deed Nederland dat voor het laatst, toen met Haarhuis als speler. "Met 23 jaar geleden ben ik niet bezig geweest, ik wil winnen in het heden."

De winst op Spanje in de kwartfinale was verrassend. Met Carlos Alcaraz deed de nummer drie van de wereld mee en bovendien was voormalig tenniskampioen Rafael Nadal van de partij. Nadal speelde door de uitschakeling tegen Nederland zijn laatste wedstrijd. Haarhuis: "In aanloop naar de wedstrijd was de sfeer heel beladen. Er was zoveel aandacht voor Nadal, dat voelde speciaal. Bij het volkslied in een bomvol Spaans stadion kreeg hij tranen in zijn ogen, dat zorgde voor kippenvel."

Na de beslissende winst in het dubbelspel was de ontlading enorm bij Haarhuis. "Het was het derde jaar op rij in de kwartfinale van de Davis Cup, maar we wilden verder. Met Nederland stonden we in 2001 al eens in de halve finale, maar met deze generatie nog nooit. Het werd na onze winst een kort nachtje en gelukkig was er vandaag een rustige ochtend. Verder hebben we de draad weer opgepikt en gaan we morgen trainen. In overleg met de spelers en fysieke staf bespreken we hoe ze zo scherp mogelijk aan de start kunnen staan."

De tegenstander komende vrijdag in het Spaanse Malaga voor een plekje in de finale is Duitsland. "Dat we in de halve finale staan is mooi, maar natuurlijk zijn we niet tevreden als we eruit vliegen. Als je de spelers tegenover elkaar zet, is er een kans om te winnen. Maar dat zal de tegenstander ook over ons denken. Er liggen meer mogelijkheden tegen Duitsland dan vooraf werd verwacht tegen Spanje, toen was Nederland de underdog."

Als speler kende Haarhuis vele successen, vooral in het dubbelspel met bijvoorbeeld titels bij alle grandslamtoernooien. Als bondscoach werkt hij toe naar zijn sportieve hoogtepunt. "Deze week was er veel aandacht voor onze prestaties in 2001 tijdens de Davis Cup. Toen wonnen we van Spanje en in 1993 versloegen we ze ook. Maar het verleden telt niet, we willen nu winnen."

Zijn baan als bondscoach bevalt hem uitstekend. "Ik ben niet verantwoordelijk voor de spelers door het seizoen heen, maar ze komen een paar keer per jaar bij elkaar om voor Nederland te spelen. Gedurende het jaar heb ik veel contact met de spelers en hun trainers en ik probeer een paar keer per jaar naar toernooien te komen. Vergelijk het met Ronald Koeman in het voetbal."