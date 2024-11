Ellenlange file op de A27 door kapotte lijnbus en ongelukken

Een kapotte lijnbus en twee ongevallen zorgden donderdagochtend voor veel vertraging op de A27 richting Gorinchem vanuit Breda. Inmiddels is de weg weer vrij en lost de file langzaam op.

Rond acht uur donderdagochtend stond er een file van anderhalf uur richting het noorden.

Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem was veel vertraging door een kapotte lijnbus vanuit Breda. Bij Werkendam gebeurden bovendien twee ongevallen op de snelweg. Daarom was er veel vertraging: vanaf Hank stond er een file.

Woensdagavond was het ook al raak op dat stuk van de snelweg. Op de A27 van Breda richting Gorinchem was er toen veel verkeershinder door een ongeluk bij Hank. Eén rijstrook was afgesloten en er stond ongeveer een uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Werkendam.