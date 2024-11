Burenruzie in de huiskamer: 'Normaal gemoedelijk, nu dagen we beetje uit'

De derby tussen Willem II en NAC Breda leeft enorm bij de supporters. Het is niet altijd haat en nijd, bewijzen NAC-supporter Sharon Vermeulen (31) uit Gilze en haar vriendin Jadie Faes (27) die voor Willem II is. "Ruzie wil ik het niet noemen, maar we hebben wel een duidelijke mening over onze club", zegt Sharon lachend.

Komende zondag is het Koning Willem II Stadion in Tilburg het decor van de Brabantse derby. In huize Vermeulen/Faes neemt de spanning toe in aanloop naar dé wedstrijd van het seizoen. Jadie: "Normaal gesproken is het hier thuis heel gemoedelijk als Willem II of NAC speelt. Rondom de derby is het wel iets grimmiger."

"De dagen voor de derby leven we ernaar toe en praten we er regelmatig over. Leuk en vrolijk, een beetje elkaar uitdagen", zeggen Jadie en Sharon. "Je kunt het een beetje vergelijken met ons gezellige voetbalteam bij Baronie. We gaan dit jaar voor het kampioenschap, maar als we verliezen, is de terugrit met de auto niet per se gezellig."

Het gevoel voor Willem II zit diep bij Jadie. "De mooiste club van Nederland. Op de tribunes zie je een mix van jong tot oud, iedereen is welkom. Het logo is geweldig met de kleuren rood, wit en blauw. En dan de sfeer, die is uitstekend, met de KingSide die de meeste herrie maakt. Al moet ik zeggen dat de sfeer bij NAC ook goed is, daar doet het hele stadion mee. Jammer dat er geen supporters van NAC mee mogen zondag, dat ga je wel merken in het stadion."