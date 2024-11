Hier ontvangen de meeste mensen een werkloosheidsuitkering

Het aantal Brabanders met een werkloosheidsuitkering is het afgelopen jaar met 3600 gestegen, een toename van vijftien procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS die donderdag bekend zijn gemaakt. De stijging is te zien in bijna alle gemeenten in onze provincie.

In totaal ontvingen 27.699 Brabanders in 2024 een werkloosheidsuitkering. In slechts twee gemeenten in onze provincie is het aantal mensen met zo'n WW-uitkering afgenomen ten opzichte van een jaar geleden: Halderberge (-12 mensen) en Raamsdonksveer (-8 mensen). Maar dat betekent dat in de overige 54 gemeenten méér mensen een uitkering krijgen omdat ze geen werk hebben. In Alphen-Chaam is dit aantal veruit het hardst gegroeid. Hier steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met ruim 58 procent, van 51 mensen in 2023 naar 81. Ook in Cranendonck steeg het aantal WW-uitkeringen relatief gezien hard, met 52,9 procent om precies te zijn. Vorig jaar stonden hier nog 140 mensen ingeschreven voor een werkloosheidsuitkering - nu gaat het om 214 mensen. Klik op de kaart om de precieze aantallen in bijvoorbeeld jouw gemeente te zien:

Wachten op privacy instellingen...

Een stijging van vijftien procent klinkt ernstiger dan het is. Belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat de werkloosheid in Nederland de afgelopen jaren al flink is afgenomen. In heel Nederland ontvangen 167.000 mensen een WW-uitkering. In 2017 waren dit er nog 419.000. Volgens het UWV kan het inderdaad lijken alsof er een groot verschil is met vorig jaar, maar nog altijd heeft een relatief laag percentage van de bevolking een WW-uitkering.

Wachten op privacy instellingen...

De meeste werkloosheidsuitkeringen worden in Eindhoven uitbetaald. Iets meer dan drieduizend Eindhovenaren zitten momenteel in deze regeling. De ‘nummer twee’ is Tilburg met ruim 2.800 WW-uitkeringen, gevolgd door Breda. Hier ontvangen 2188 inwoners zo'n uitkering. Klik op de kaart om de precieze aantallen bijvoorbeeld in jouw gemeente te zien:

Wachten op privacy instellingen...

Het is logisch dat de stad met de meeste inwoners ook de meeste mensen met een WW-uitkering telt. Om een 'eerlijker' beeld te schetsen, heeft Omroep Brabant daarom de cijfers van het UWV opnieuw berekend en rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente. Ook dan blijkt dat relatief veel Eindhovenaren een WW-uitkering krijgen. In Helmond ligt dat relatieve aantal echter nog wat hoger. Iets meer dan 1,3 procent van de inwoners van Helmond ontvangt een werkloosheidsuitkering Ook volgens deze 'herberekening' staat Tilburg op ‘nummer twee’ - zo’n 1,2 procent van alle Tilburgers ontvangt een WW-uitkering. Terwijl in Altena procentueel gezien de minste mensen WW ontvangen: 356 van de ruim 58.000 inwoners namelijk. Goed voor ongeveer 0,6 procent. Klik op de kaart om de precieze percentages ook voor jouw gemeente te zien: