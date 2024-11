Man van Iris stapte uit het leven, maar ze vond geen hulp

Het is 5 december 2017 als Iris van Schaick-Zillesen te horen krijgt dat haar partner Sander Graat (46) uit het leven is gestapt. Het leven van de Eindhovense staat op dat moment stil. Maar als ze op zoek gaat naar hulp, stapt ze in een doolhof. "Ik wilde van iemand horen dat het goed zou komen met mij, maar ik vond niemand met ervaring." Een nieuw platform 'Steun na Zelfdoding' moet nabestaanden als Iris gaan helpen.

Sander was depressief en zat in een burn-out. Maar dat hij op 5 december 2017 besloot uit het leven te stappen, zag Iris niet aankomen. "Het is zo heftig wat er gebeurt. Je bevat het niet", blikt ze terug op die sombere winterochtend. Op dat moment kwam er veel op Iris af en wilde ze er vooral zijn voor de kinderen. "Voor hun was het helemaal heftig. We hadden een samengesteld gezin met vijf pubers. Zij waren wel even de weg kwijt. Zij hadden behoefte aan mijn begeleiding."

"Ik wilde van iemand met ervaring horen dat het met mij goed zou komen."

"Maar toen ik zelf op zoek ging naar hulp, kon niemand mij vertellen waar ik terecht kon", vervolgt Iris haar verhaal. Natuurlijk kon ze terecht bij de huisarts en bij rouwtherapeuten. "Maar niemand had ervaring met zelfdoding. Ik wilde van iemand met ervaring horen dat het met mij goed zou komen."

Steun na zelfdoding Iris was niet de enige die niet de juiste hulp kon vinden. Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie bleek dat 64 procent essentiële steun heeft gemist. Daar moest verandering in komen en daarom wordt zaterdag in Eindhoven het platform ‘Steun na Zelfdoding’ gelanceerd. Een landelijke initiatief van de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide (CNS) richt zich op nabestaanden van zelfdoding.

Het platform Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide (CNS) moet mensen als Iris de juiste hulp bieden. "Dit had mij zeker geholpen", zegt Iris. "Ik heb zeven jaar geleden van alles geprobeerd, maar moest zelf onderzoeken hoe ik geholpen kon worden. Nu hoop ik dat andere nabestaanden makkelijker hulp kunnen vinden." Zelf hielp Iris de afgelopen jaren anderen die dierbaren hadden verloren bij zelfdoding. Ze was een luisterend oor voor bijvoorbeeld jongeren die tegen dezelfde problemen aanliepen als haar. "Maar het is belangrijk dat zij nu ook weten op welke plek ze terecht kunnen."

"Ik heb nu behoefte aan een pauzeknop."