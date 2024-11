Plannen voor lokale omroepen uitgesteld: financiële problemen voor Dtv

Financiële problemen dreigen voor Dtv Den Bosch, de lokale omroep van de provinciehoofdstad. De omroep komt volgend jaar ongeveer 120.000 euro tekort, terwijl de gemeente Den Bosch voor maar 65.000 euro kan bijspringen. Daardoor moet de omroep mogelijk programma's schrappen.

“Nu is die pot leeg, maar dat neemt niet weg, dat we een licentie hebben om lokaal nieuws te maken in Den Bosch en dat het college en de raad ons moeten financieren”, zegt Eric Horvath, directeur van Dtv Nieuws stellig. Per gemeente krijgt slechts één omroep zo’n licentie, die steeds vijf jaar geldig is. Door deze licentie is de gemeente verplicht om de omroep financieel te ondersteunen via subsidies. Naast Den Bosch is Dtv ook actief in andere gemeenten, zoals Oss, Maashorst, Vught en Boxtel. Daar zijn financiële problemen niet aan de orde. Horvath: "Ik maak mij geen zorgen, maar het is geen optie om nu een jaar achterover te leunen en niks te doen."

"We zullen met de gemeente een oplossing moeten bedenken tot aan 2028."

Zonder extra financiële steun moet de lokale omroep programma’s schrappen en gebruikmaken van de reserves. "Maar dan zijn ook de reserves eind 2025 op. Daarvan hebben we gezegd, dat kan niet", zegt de directeur. "Want het gaat niet alleen over een tekort voor 2025. Het gaat ook over 2026 en 2027. Dus we zullen met de gemeente een oplossing moeten bedenken tot aan 2028." Want in 2028 verandert de manier waarop lokale omroepen geld krijgen. Gemeenten zijn dan niet langer aan zet, maar de omroepen krijgen rechtstreeks geld van de Rijksoverheid. Dtv krijgt, naast de standaard subsidie, al jaren extra financiële steun van de gemeente Den Bosch. De lokale omroep heeft moeite om journalisten aan te trekken of vast te houden. Om haar medewerkers goede salarissen te betalen, komt de omroep jaarlijks zo’n 120.000 euro tekort.

"We hebben een uitdaging, maar we gaan aan het werk om die uitdaging op te lossen."

De gemeente heeft de lokale omroep in 2022 een extra geldbedrag van 100.000 euro gegeven. Een deel kwam uit coronasteun voor de cultuursector. In 2023 en 2024 kreeg Dtv Den Bosch nog eens 300.000 euro extra om te kunnen blijven draaien. Of er zonder steun medewerkers op straat komen te staan? "Nee, dat zeker niet", zegt de directeur stellig. "We hebben een uitdaging, maar we gaan aan het werk om die uitdaging op te lossen. En dat is in het verleden ook altijd gelukt, dus ik zie geen reden waarom dat nu niet het geval zou zijn."